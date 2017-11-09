عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دراسة تكشف عن تقنية جديدة للقضاء على السرطان واشنطن -سبأ :



كشفت دراسة طبية امريكية عن تقنية جديدة يمكنها القضاء على السرطان في غضون ثلاثة

أيام .



وذكرت الدراسة التى قام بها باحثون في جامعة /نورث ويسترن/ بمدينة /ايفانستون/ الأمريكية / ونشرت في مجلة /نيتشر بيوميدكال أن الخلايا السرطانية لا هوادة فيها وتمتلك القدرة المدمرة لتطوير المقاومة للعلاجات الحالية ،ومع ذلك فالباحثون حددوا نقطة ضعف السرطان وقد أدى الاكتشاف بالفعل إلى القضاء على هذا المرض تقريبا في ثقافة الخلية.



وأوضحت الدراسة أن التقنية الجديدة تستند إلى تغيير بنية الكروماتين في الخلاياالسرطانية بما يسهل تدميرها حيث إنه في نواة الخلية يتم تغليف الحمض النووي حول بروتين يسمى /هيستونيس/ بينما وظيفة الكروماتين هي تحزيم الشفرة الوراثية بدقة في نواة الخلية كما أنه يمكنه تنظيم أي من الجينات تعمل وأيها تتوقف .



وذكر الباحثون بأنه في الخلايا السرطانية يساعد الكروماتين الخلايا على التطور والتكيف



مع علاجات السرطان مما يسمح لهم البقاء على قيد الحياة.



وتسمى التقنية الجديدة المجهر الموجي الجزئي وتمكن من رصد الوقت الحقيقي



للكروماتين في الخلايا الحية، كما تسمح لهم بتقييم الكروماتين على نطاق واسع من 20-



200 نانومتر، والتي يقولون إنها النقطة الدقيقة التي يؤثر فيها تكوين السرطان على



الكروماتين .



واختبر الفريق هذه الاستراتيجية باستخدام اثنين من الأدوية التي وافقت عليها بالفعل إدارة



الغذاء والدواء الأمريكية وهما سيليكوكسيب وديجوكسين ، ووجدوا أنه في غضون يومين



أو ثلاثة أيام توفيت كل الخلايا السرطانية تقريبا لأنها لم تستطع الاستجابة أو التكيف مع



العلاجات التي تستهدفها.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ