Ce soir, une campagne d'appels Twitter pour lever le siège sur le Yémen [09/نوفمبر/2017]

SANA'A, 09 Nov. (SABA)-Une campagne d'appels Twitter pour la levée du siège sur le Yémen sera lancée à 21h00 sur Twitter.



Les organisateurs ont souligné l'importance de participer à la campagne à la lumière de l'escalade de l'agression du siège et d'empêcher l'entrée des nécessités vitales de la nourriture, des médicaments et du carburant sous le silence des Nations Unies et la faiblesse de la plupart des organisations internationales.



Il a appelé les organisateurs du monde libre à participer à la campagne pour exiger la levée du siège du peuple yéménite et à lever les souffrances après plus de deux ans et demi d'agression et de siège.



Link Tweets de banque:



https://sites.google.com/site/tweetsfront/liftyemenblockade

AM



SABA