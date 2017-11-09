محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد عدد من المرافق الصحية بمديرية باجل بالحديدة الحديدة-سبأ:

تفقد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور عبدالرحمن جارالله ومعه مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي محمد الدبعي اليوم العمل في عدد من المرافق الصحية بمديرية باجل.



واطلعا على الخدمات الصحية في المرافق الصحية والتي تم إعادة تأهيلها من قبل منظمة رعاية الأطفال "سف شيلدرن" في كدف زميلة، القبية، دير جابر، القمرية والدمن.



وأشاد الدكتور جارالله والدبعي بدور منظمة رعاية الأطفال وما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية عن طريق الكادر الصحي والمتطوعين الصحيين في المرافق التي أعيد تأهيلها.



وأشارا إلى الإحتياج القائم لإعادة تأهيل وتفعيل نشاط عدد من المرافق الصحية بالمديرية لتخفيف معاناة المرضى في المناطق الريفية من خلال الوصول بالخدمات الصحية للمرضى في مناطقهم وتخفيف الضغط على مستشفيات المحافظة الرئيسية



رافقهما خلال الزيارات مدير عام المديرية عبد اللطيف المؤيد ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور وليد العماد ومدير التثقيف والإعلام الصحي يحيى الجنيد ومدير برنامج التغذية بمنظمة رعاية الأطفال فتحي جران ومسئول مشروع التغذية بالمنظمة قاسم المقطري.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ