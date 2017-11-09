رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أجويرو ينوي الرحيل عن مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم في 2019 والعودة للأرجنتين مانشستر سيتي- سبأ:

أكد سيرجيو أجويرو هداف مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه ينوي ترك ناديه بعد انتهاء عقده في 2019 والعودة إلى فريقه السابق إندبندينتي الأرجنتيني.



وانضم أجويرو مهاجم منتخب الأرجنتين إلى سيتي في 2011 قادما من أتليتيكو مدريد بينما بدأ مشواره الاحترافي في النادي الشهير الموجود في بوينس أيرس عندما كان عمره 15 عاما.



وعلى مدار 6 سنوات في مانشستر سجل المهاجم البالغ عمره 29 عاما العديد من الأهداف وأصبح الهداف التاريخي للنادي بعدما اجتاز مؤخرا الرقم القياسي للمهاجم إيريك بروك والذي سجل 177 هدفا.



وقال أجويرو للصحفيين "وصل الأمر إلى الحديث عن رغبة ميلانو وريال مدريد في ضمي ولا أعرف أين قرأت ذلك لكن هذا من شأنه أن يدمر حلم إندبندينتي".



وأضاف "لكن الواقع يقول إني وددت دائما العودة إلى إندبندينتي عندما ينتهي عقدي مع سيتي في 2019. هناك بند يسمح بالتمديد لعام إضافي مع سيتي الذي سيكون له الأولوية لكنه بند اختياري".



ويرتبط أجويرو حاليا بالانضمام لمعسكر الأرجنتين قبل مواجهة روسيا وديا يوم السبت المقبل ثم نيجيريا بعدها بثلاثة أيام.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ