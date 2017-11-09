محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة آلية ضبط أسعار المشتقات النفطية بعمران عمران- سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة عمران اليوم ضم وكيل المحافظة باكر علي باكر ونائب مدير شركة النفط فرع صنعاء ناصر الرويشان ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ومندوب أمن المحافظة، آلية ضبط أسعار المشتقات النفطية التي تشهد تضاربا في عدد من المحطات جراء الأزمة المفتعلة مؤخرا.



واقر الإجتماع إلزام مالكي المحطات ببيع المشتقات النفطية بالسعر المحدد من قبل شركة النفط .. مؤكدا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفي مقدمتها مصادرة كميات المشتقات النفطية من المحطات غير الملتزمة والمخالفة.



وأكد الإجتماع أهمية التنسيق بين مكتب الصناعة والتجارة وشركة النفط وأمن المحافظة للإشراف والمتابعة لسير الإجراءات المنظمة لذلك.



كما أقر المجتمعون تشكيل لجان رقابية وغرفة عمليات لمتابعة عملية البيع ورفع تقارير يومية، فضلا عن متابعة عمل اللجان الرقابية والمخالفات التي قد تحدث .



إلى ذلك تفقد وكيل محافظة عمران باكر علي باكر ونائب مدير شركة النفط ناصر الرويشان عددا من محطات المشتقات النفطية بالمحافظة .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود وتنظيم سير توزيع المشتقات النفطية وبيعها بالسعر المحدد.



وثمن الوكيل باكر الجهود المبذولة من قبل شركة النفط في ضبط الأسعار وإستقرارها لتخفيف معاناة المواطنين .



فيما أشار ونائب مدير شركة النفط فرع صنعاء إلى أهمية تعميم السعر الرسمي في كافة محطات المشتقات النفطية بعمران .. داعيا المواطنين إلى عدم تخزين المشتقات النفطية وأن يتم شراء الكميات الكافية.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ