عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بابا الفاتيكان يقرر حظر بيع السجائر لضررها على الصحة الفاتيكان- سبأ:

أمر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس أمر بحظر بيع السجائر داخل الفاتيكان بدءا من العام المقبل لاعتبارات تتعلق بالصحة.



ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم الفاتيكان جريج بيرك في بيان له القول: "الدافع بسيط جدا: الفاتيكان لا يمكنه أن يتعاون مع عادة من الواضح أنها تضر بصحة الناس".



واستشهد المتحدث بإحصاءات منظمة الصحة العالمية عن تسبب التدخين في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم.



وتباع السجائر بأسعار مخفضة للموظفين والمتقاعدين في الفاتيكان.



ويُسمح للموظفين في الفاتيكان بشراء 5 عبوات تحوي كل منها 10 علب من السجائر كل شهر.



ويطلب إيطاليون كثيرون من أصدقاءهم غير المدخنين الذين يعملون في الفاتيكان شراء السجائر لهم لأن سعرها أقل بكثير مقارنة بإيطاليا حيث تفرض على السجائر ضرائب كبيرة.



وأقر بيرك بأن بيع السجائر يعد مصدر إيراد للفاتيكان.. مضيفا إنه "لا يمكن لربح أن يكون مشروعا إذا كان يكلف الناس حياتهم".



وقال المتحدث إن بيع السيجار الكبير سيستمر في الوقت الحالي على الأقل لأن دخانه لا يُستنشق.



وبذلك ستصبح الفاتيكان، وهي دولة محاطة بأسوار وتحيط بها روما، واحدة من دول قليلة تحظر التدخين.. وحظرت بوتان بيع التبغ في 2005 لأسباب ترجع لمعتقدات دينية.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ