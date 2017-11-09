محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليمن يحتفل باليوم العالمي للجودة بصنعاء صنعاء-سبأ:

أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع التخطيط والسياسات الدكتور عبد العزيز الشعيبي، أهمية الجودة في تحسين العملية التعليمية وتجويد نوعية المخرجات التي تسهم في التنمية والنهوض بواقع المجتمعات .



وأشار الوكيل الشعيبي في فعالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للجودة التي نظمتها اليوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، إلى أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة لتعزيز مبادئ وأسس الجودة في مختلف المؤسسات التعليمية وفرصة لزيادة الوعي بالجودة.



وشدد على ضرورة إلتزام الجامعات الأهلية والحكومية بالجودة في أدائها وبرامجها التعليمية .. لافتا إلى أن غياب تطبيق الجودة في كافة المؤسسات التعليمية والإدارية يؤدي إلى حالة من الركود.



وأشاد الدكتور الشعيبي بإنجازات جامعة العلوم في مختلف المجالات ومنها إمكانياتها العالية وقدراتها الكفؤة والتجهيزات الحديثة والبنية التحتية التي تمتلكها إضافة إلى مخرجاتها المؤهلة والقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي .



من جانبه أشار نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور عبد الغني حميد إلى أن الجامعة تحتفل باليوم العالمي للجودة بهدف زيادة الوعي العالمي بأهمية الجودة ومساهمتها في الإرتقاء بالعملية التعليمية الأكاديمية، ونشر ثقافة الجودة في التعليم وتأصيل مفاهيمها وتجسيدها كواقع وسلوك عملي.



وأوضح أن الجامعة اهتمت منذ إنشائها بتطبيق معايير الجودة العالمية في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية إيماناً بأن النجاح يكمن في جودة الأداء وتطوير القدرات وتحسين نوعية المخرجات الملبية لاحتياجات سوق العمل.



واستعرض الدكتور حميد الإنجازات التي حققتها الجامعة في مجال الجودة محليا وإقليميا وعالميا ونالت كثير من الشهادات وحققت المرتبة 117 إقليميا من بين ألف جامعة عربية، وتربعت المرتبة 3803 على المستوى العالمي من بين 25 ألف جامعة عالمية، فضلاً عن استعراض خططها التطويرية ومشاريعها المستقبلية في مسيرة التطوير والجودة بالجامعة.



وألقيت كلمتان من أمين عام إتحاد الجامعات الأهلية الدكتور محمد الخامس ومدير إدارة ضمان الجودة والإعتماد بالجامعة الدكتور نعمان النجار أشارتا إلى أهمية الإحتفاء بهذه المناسبة لتجسيد مبادئ الجودة وتقديم الدعم المعنوي والمادي لإعداد وتفعيل الأنظمة والأدلة الخاصة بالجودة في المستويات المختلفة.



وأكدا أن جودة العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، لا يمكن التخلي عنها مهما كانت الظروف كون الجودة أسلوب عمل وحياة.



وفي ختام الحفل الذي حضره مدير عام مؤسسات التعليم الأهلي بوزارة التعليم العالي الدكتور عصام محرم، وممثلي عن مجلس الإعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، ومسئولي الجودة في الجامعات الأهلية وقيادات جامعة العلوم وعمداء الكليات، تم عرض تجربة الجودة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، تلاها تكريم المبرزين والعاملين في نظام الجودة بالجامعة والكليات.



وكان وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع التخطيط ومدير عام مؤسسات التعليم الأهلي بالوزارة ونائب رئيس الجامعة .. اطلعوا على سير العملية التعليمية والتجهيزات الحديثة والنوعية بكليات الطب والأسنان والصيدلة بفرع الطالبات، ومدى التزام الجامعة بالجودة وتطبيق المعايير العالمية في البرامج المعتمدة.



وتعرفوا على سير التطبيق العملي في العيادات الطبية المختلفة والبنية التحتية التي تمتلكها الجامعة، كما اطلعوا على المشاريع المضافة بالكلية كالصالة الرياضية المغلقة وصالة اللياقة البدنية والبلياردو سعياً من الجامعة لتوفير البيئة السليمة والأجواء المتكاملة للعملية التعليمية بكلية الطب والعلوم الصحية فرع الطالبات .

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ