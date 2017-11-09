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  ثقافة
باحثون أمريكيون يكتشفون مركب يحد من الإصابة بالزهايمر
[09/نوفمبر/2017]
واشنطن- سبأ:
اكتشف باحثون من جامعة ايوا الامريكية في دراسة حديثة لهم أجروها مركبا يحد من الإصابة بمرض الزهايمر.

وقالت الدراسة التي نشرت بمجلة الطب النفسي البيولوجي إن مركبا تجريبيا يسمى (بي7سي3- إس243) يحد من وفاة خلايا الدماغ أو الخلايا العصبية في الفئران المصابة بمرض الزهايمر.

ووجد فريق البحث الذي كان يقوده أندرو بيبر أستاذ الطب النفسي في جامعة أيوا أن المركب أوقف الحيوانات من تطوير الأعراض السلوكية للاكتئاب وبعد ذلك مشكلات الذاكرة والتعلم التي غالبا ما تتبع ذلك.

كما وجدوا انه في حين يبدو أن مركب (بي7سي3- إس243) أوقف الفئران عن تطوير أعراض مرض الزهايمر لكن دون تغيير السمات الأخرى للمرض مثل تراكم البروتينات السامة في أدمغتهم.

ويعد مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعا للخرف وهو مرض هزال المخ التدريجي الذي يضعف تدريجيا قدرة الناس على التفكير والتذكر واتخاذ القرارات والتواصل ورعاية أنفسهم كما يرتبط الزهايمر أيضا بعدد من الأمراض النفسية بما في ذلك الاكتئاب.

ويعتقد أن حوالي 65 في المائة من 47 مليون شخص في العالم يعانون من الخرف لديهم مرض الزهايمر وفي الفترة بين عامي 2000 و 2014 ارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض الزهايمر بنسبة 89 في المائة.

وأكد الباحثون في دراستهم الأخيرة ان العلاجات الحالية المتاحة للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر تشمل بعض الأدوية التي تزيد من إرسال الإشارات بين خلايا الدماغ، في حين أن البعض الآخر يهدف إلى مساعدة الناس على إدارة بيئتهم والتكيف مع التحديات الجديدة.

وأضافوا إنه حتى الآن لا توجد أي العلاجات التي تمنع موت الخلايا العصبية التقدمية التي تدفع لتدهور وظيفة العصبية والنفسية في المرضى مشيرين الى ان الأسلوب السابق في العلاج فشل حتى الآن في مساعدة المرضى بينما أزمة الزهايمر تتصاعد.

سبأ
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