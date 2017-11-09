محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفقد سير العمل بمستشفى باجل والتوسعة الجديدة بمركز الغسيل الكلوي الحديدة -سبأ:

تفقد مدير مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة الحديدة الدكتور عبد الرحمن جارالله اليوم العمل بمستشفى باجل الريفي ومركز الغسيل الكلوي بالمديرية.



واطلع الدكتور جار الله ومعه مدير عام مديرية باجل عبد اللطيف المؤيد على الخدمات التي يقدمها المستشفى للمرضى من مختلف قرى وعزل المديرية والمديريات المجاورة لها، وكذا الخدمات التي يقدمها مركز الغسيل الكلوي بمدينة باجل لمرضى الفشل الكلوي.



واستمعا من مدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور محمد المقداد ومدير المستشفى الدكتور مختار جبع ومدير مركز الغسيل الدكتور جمال الحكيمي إلى إيضاح عن الصعوبات التي تواجه العمل في المستشفى والمركز وأبرزها زيادة حالات مرضى الفشل الكلوي والنقص في المشتقات النفطية لسد العجز الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي.



وأشادوا بدعم قيادتي السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة والذي ساهم في إستمرار تقديم الخدمات الصحية والطبية والعلاجية للمرضى .



إلى ذلك تفقد مدير مكتب الصحة ومدير عام مديرية باجل التوسعة الجديدة بمركز الغسيل الكلوي والتي تنفذ بتمويل رجل الأعمال علي الحجاجي بتكلفة 100 مليون ريال، تشمل في المرحلة الأولى الأعمال الإنشائية لمبنى مكون من بدروم وطابق أرضي مع التجهيزات الفنية الخاصة بإضافة 10 كراسي غسيل كلوي لمواجهة حالات الإصابة بالفشل الكلوي.



رافقهما خلال الزيارة مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة يحيى الجنيد.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ