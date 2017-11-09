محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء أعمال الترميمات والصيانة بمعهد السعيد التقني بتعز تعز-سبأ:

بدأت بمعهد السعيد التقني بالأعروق مديرية حيفان بمحافظة تعز اليوم أعمال الترميمات والصيانة للمعهد بدعم وتمويل مجموعة هائل سعيد أنعم والصندوق الإجتماعي للتنمية بتعز بمبلغ 28 مليون ريال .



وأوضح مدير مكتب التعليم الفني بتعز نبيل محمد الجندي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم الموافقة على إنشاء القاعة الكبرى بالمعهد التقني بالحوبان بتكلفة حوالي 14 مليون ريال ضمن أعمال الترميمات والصيانة بالمعهد.



وأشار إلى أن هناك أنشطة متعددة تتعلق بالتعليم الفني منها بدء الأعمال برصف وتعبيد الطريق الواصل بين المعهد التقني بالحوبان والخط الرئيسي البالغ طوله حوالي 200 متر بالإضافة إلى ترميم الملعب الرياضي وتجهيزه وتهيئته لتنشيط الدوري الرياضي للمعهد.



ولفت الجندي أنه سيتم تنفيذ ترميم صيانة عدد من القاعات الدراسية ومواقع تجميع الأمطار في خزانات المعهد، بالإضافة إلى صيانة المعدات الدراسية بتمويل الصندوق الإجتماعي للتنمية.



وقال " إن هذه الأعمال في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن هي إنجازات تتحدى معطيات العدوان والمرجفين والمرتزقة وأمراض النفوس".. مشيدا بدعم قيادتي محافظة تعز ووزارة التعليم الفني والتدريب المهني وحرصهما المستمر على دعم التعليم الفني والتقني والعمل على مواكبة التطورات التقنية .

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ