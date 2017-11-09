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آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:17:19م
الليلة إنطلاق حملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن
تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
مجلس الأمن يدعو النظام السعودي لرفع الحصار عن اليمن
دعا مجلس الأمن الدولي أمس تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي إلى رفع الحصار عن اليمن وإبقاء الموانئ والمطارات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبه المهدد بأضخم مجاعة شهدها العالم منذ عقود.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1022 ) بقيمة 113 ملياراً و788 مليوناً و890 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
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  عربي ودولي
حكومة بابوا غينيا الجديدة تطلب من اللاجئين في "مانوس" المغادرة في غضون يومين
[09/نوفمبر/2017]
سيدني- سبأ:
طالبت حكومة بابوا غينيا الجديدة نحو 600 لاجئ وطالب لجوء يحتلون مركز احتجاز تديره أستراليا في جزيرة مانوس، بالمغادرة في غضون يومين.

وذكرت وسائل الإعلام اليوم الخميس، أن نحو 600 شخص يعيشون بلا إمدادات غذاء ولا ماء ولا كهرباء منذ أكثر من أسبوع في مركز احتجاز اللاجئين في جزيرة مانوس بعد أن تم غلقه الأسبوع الماضي بناء على حكم قضائي من المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة والذي اعتبرته غير دستوري وغير قانوني.

ورفض طالبو اللجوء الانتقال إلى 3 مراكز جديدة مؤقتة، والتي لم تكتمل أجزاء منها بعد، بالقرب من البلدة الرئيسية في جزيرة (لورينجاو) بسبب مخاوف من التعرض لهجمات من جانب السكان المحليين.

سبأ
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