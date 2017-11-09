حكومة بابوا غينيا الجديدة تطلب من اللاجئين في "مانوس" المغادرة في غضون يومين سيدني- سبأ:

طالبت حكومة بابوا غينيا الجديدة نحو 600 لاجئ وطالب لجوء يحتلون مركز احتجاز تديره أستراليا في جزيرة مانوس، بالمغادرة في غضون يومين.



وذكرت وسائل الإعلام اليوم الخميس، أن نحو 600 شخص يعيشون بلا إمدادات غذاء ولا ماء ولا كهرباء منذ أكثر من أسبوع في مركز احتجاز اللاجئين في جزيرة مانوس بعد أن تم غلقه الأسبوع الماضي بناء على حكم قضائي من المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة والذي اعتبرته غير دستوري وغير قانوني.



ورفض طالبو اللجوء الانتقال إلى 3 مراكز جديدة مؤقتة، والتي لم تكتمل أجزاء منها بعد، بالقرب من البلدة الرئيسية في جزيرة (لورينجاو) بسبب مخاوف من التعرض لهجمات من جانب السكان المحليين.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ