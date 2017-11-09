محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الليلة إنطلاق حملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن صنعاء -سبأ:

تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأكد المنظمون على أهمية المشاركة في الحملة في ظل تصعيد تحالف العدوان من حصاره ومنع دخول أبسط مستلزمات الحياة من الغذاء والدواء والوقود في ظل صمت الأمم المتحدة وتخاذل أغلب المنظمات الدولية.



ودعا المنظمون أحرار العالم إلى المشاركة في الحملة للمطالبة برفع الحصار عن الشعب اليمني ورفع المعاناة عنه بعد أكثر من عامين ونصف من العدوان والحصار.



رابط بنك التغريدات:



https://sites.google.com/site/tweetsfront/liftyemenblockade





سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ