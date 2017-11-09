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آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:17:19م
الليلة إنطلاق حملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن
تنطلق الساعة التاسعة من مساء اليوم حملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
مجلس الأمن يدعو النظام السعودي لرفع الحصار عن اليمن
دعا مجلس الأمن الدولي أمس تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي إلى رفع الحصار عن اليمن وإبقاء الموانئ والمطارات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبه المهدد بأضخم مجاعة شهدها العالم منذ عقود.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1022 ) بقيمة 113 ملياراً و788 مليوناً و890 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
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العدوان السعودي على اليمن
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طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة العطن بحجة
[09/نوفمبر/2017]
حجة -سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم أربع غارات على مديرية بكيل المير بمحافظة حجة.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان إستهدف بأربع غارات منطقة العطن بمديرية بكيل المير.
سبأ
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الليلة إنطلاق حملة تغريدات للمطالبة برفع الحصار عن اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مزارع المواطنين في نهم
صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات للجنود السعوديين قبالة منفذ علب بعسير(مصحح)
العدوان السعودي على اليمن
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[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة العطن بحجة
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مزارع المواطنين في نهم
[09/نوفمبر/2017]
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