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  محلي
فعالية تربوية بسنحان محافظة صنعاء لدعم المعلمين والطلاب
[09/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
نظم مكتب التربية والتعليم بمديرية سنحان وبني بهلول بالتعاون مع جمعية إنماء التنموية الإجتماعية الخيرية فعالية اليوم المفتوح لدعم المعلمين والطلاب المعسرين والمساهمة في إستمرار العملية التعليمية.

وفي الفعالية التي حضرها وكيل محافظة صنعاء لقطاع التربية والشباب طالب دحان .. أشاد مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار ومدير مكتب وزير التربية أحمد البشري بمساهمة المجتمع المحلي ورجال المال والمشائخ والأعيان في دعمهم للعملية التعليمية.

وأكدا حرص قيادتي الوزارة والمحافظة على إيجاد معالجات للتغلب على كافة الصعوبات التي تواجه التعليم.

فيما أشارت كلمة جمعية إنماء التي ألقاها الدكتور عبدالرحمن الرهمي إلى أن الجمعية تهدف من خلال هذه الفعاليات دعم المعسرين والأيتام وأبناء الشهداء والجرحى.

تخلل الفعالية جمع أربعة ملايين ريال وخمسة آلاف حقيبة مدرسية وألف و450 سلة غذائية كتبرعات سيتم توزيعها على 12 مدرسة بمربع حزيز.

حضر الفعالية مدير عام المديرية أحمد نهشل ومدير مكتب التربيه بالمديرية فهد مرشد .

سبأ
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