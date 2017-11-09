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الكرملين : الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب في فيتنام لايزال محل نقاش
[09/نوفمبر/2017]
موسكو -سبأ :
قال الكرملين اليوم إن الاجتماع المحتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الامريكي دونالد ترامب في فيتنام هذا الأسبوع لا يزال محل نقاش لكن لم يتم الاتفاق بعد على شيء.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن يوري يوشاكوف المسؤول بالكرملين قوله في وقت سابق اليوم إن الزعيمين سيلتقيان يوم الجمعة خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (أبك) في فيتنام.

لكن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قال في مؤتمر صحفي إن موعد ومكان وصيغة مثل هذا الاجتماع لا يزال محل نقاش وإن عقد اجتماع يوم الجمعة لا يزال احتمالا واردا.

وقال بيسكوف ”فيما يتعلق بمحتوى الاجتماع فلا يوجد جدول أعمال متفق عليه“.

وأضاف أن بوتين وترامب سيلتقيان بطريقة أو بأخرى نظرا مشاركتهما في قمة أبك.

وفي مجال تعليقه على دعوة ترامب للعمل المشترك مع روسيا حول حل الأزمة بشأن كوريا الشمالية ذكر بيسكوف أن بيونغ يانغ تبدو متفقة مع موقف موسكو حول أهمية الجهود المشتركة لخفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونوّه المتحدث باسم الكرملين بأن الرئيس بوتين تحدث مرارا وتكرارا عن الحاجة إلى تعاون وثيق من جانب جميع الأطراف المعنية من أجل حل الأزمة الكورية الشمالية.

سبأ
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