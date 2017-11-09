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آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:55:47م
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ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
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  اقتصاد
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
[09/نوفمبر/2017]
مسقط- سبأ:



ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني (08ر24) نقطة وبنسبة (48ر0) في المائة اليوم الخميس، ليغلق عند مستوى (24ر5055) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (16ر5031) نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية فقد بلغت قيمة التداول (51) مليونًا و(483) ألفًا و(598) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (9ر116) في المائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها (23) مليونًا و(740) ألفًا و(920) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (121ر0) في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (79ر17) مليار ريال عماني.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (228) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (44ر0) في المائة فيما بلغت قيمة بيع غير العمانيين (382) ألف ريال عماني أي ما نسبته (74ر0) في المائة بينما انخفض صافي الاستثمار غير العماني (154) ألف ريال عماني وبنسبة (30ر0) في المائة.

سبأ
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