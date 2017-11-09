اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المركزي العراقي يأمر البنوك الخاصة بإغلاق فروعها في كردستان في غضون أسبوع بغداد- سبأ:

أصدر البنك المركزي العراقي أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في إقليم كردستان في غضون أسبوع لتجنب حظرا على بيع الدولار.



ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مصرفية عراقية اليوم الخميس، القول: إن المهلة التي حددها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 نوفمبر وإنه يجب على جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات.



وتأتي التدابير الجديدة في إطار قيود مالية فرضتها بغداد ردا على استفتاء كردي أجرى في 25 سبتمبر وصوت فيه سكان الإقليم بالأغلبية لصالح الاستقلال.



وتقول مصادر مصرفية عراقية إن التدابير الجديدة تهدف إلى السيطرة على تدفقات العملة الصعبة على إقليم كردستان العراق.



وقال مستشار مالي حكومي على دراية بسياسة البنك المركزي إن البنك "يسعى لإعادة تنظيم العلاقات مع القطاع المصرفي في إقليم كردستان".



فيما تقول مصادر بالبنك المركزي إن القرار الصادر في أكتوبر بوقف بيع الدولار إلى 4 بنوك رئيسية كردية ما زال ساريا.



وفرضت حكومة بغداد أيضا حظرا على الرحلات الدولية المباشرة إلى إقليم كردستان ومنه.



ورفضت الحكومة العراقية المركزية عرضا من حكومة إقليم كردستان ببحث الاستقلال.



وبدعم من إيران وتركيا، طالبت بغداد السلطات الكردية بإلغاء نتيجة الاستفتاء وإلا ستواجه استمرار العقوبات والمقاطعة الدولية.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ