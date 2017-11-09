[09/نوفمبر/2017]
إسلام آباد -سبأ :
لقي جندي باكستاني مصرعه اليوم أثناء تبادل لإطلاق النار مع
مسلحين في منطقة خيبر الواقعة شمال غرب باكستان.
ونقلت محطة "جيو" التلفزيونية الإخبارية عن بيان صادر عن العلاقات العامة بالجيش
الباكستاني القول، إن المسلحين فتحوا نيران أسلحتهم في أماكن متعددة بمواقع باكستانية
تم إنشاؤها حديثا في وادى راججال،مستغلين غياب السيطرة على المناطق التي تقع عند
الحدود مع أفغانستان.
وأضاف البيان أن الجيش الباكستاني رد بقوة، حيث أفادت تقارير بسقوط خمسة مسلحين
قتلى بالاضافة إلى إصابة أربعة آخرين جراء تبادل إطلاق النار.
سبأ