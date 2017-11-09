محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة فكرية بإب حول مؤامرات العدوان الصهيو أمريكي على اليمن إب -سبأ:

عٌقدت بمحافظة إب اليوم ندوة فكرية بعنوان "مؤامرات العدوان الصهيو أمريكي على اليمن" .



وفي الندوة أشار وكيل محافظة إب عبدالواحد المروعي إلى المسؤولية التي تقع على عاتق العلماء والخطباء في توعية المجتمع بمؤامرات قوى العدوان على اليمن وتمزيق النسيج الإجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.



وقال " إن العلماء والخطباء يتحملون جزء من المسؤولية جراء صمتهم وتخاذلهم وصرف الأمة عن مواجهة أعدائها وحماية الدين والأوطان وغض الطرف عن ما يرتكب من جرائم ضد أبناء هذه الأمة تخدم المصالح اليهودية".



وأشار الوكيل المروعي إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية وما تفرضه من حصار وإغلاق المنافذ والمطارات والموانئ اليمنية في محاولة لتجويع اليمنيين وإخضاعهم للوصاية الخارجية.



وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق عمل الأولى لفضيلة العلامة عبدالباسط الحميدي تناول فيها فضائل العلماء ودورهم الكبير في قول كلمة الحق إزاء ما تتعرض له الأمة من مؤامرات تستهدف تقسيمها ونهب ثرواتها وخيراتها وخدمة أعدائها.



وأكد أهمية دور العلماء والخطباء والمرشدين في شحذ الهمم وتوعية المجتمع بما يجب عليه في مواجهة مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. معربا عن أسفه لفتاوى عدد من العلماء التي يصدرونها وفقا لرغبات الحكام والآثار السلبية الناجمة عنها.



فيما قدم أمام وخطيب جامع الرشيد بإب فضيلة العلامة رشاد محمد سعيد ورقة عمل حول المؤامرة التي تستهدف اليمن بشن حرب وعدوان ظالم عليه منذ أكثر من عامين ونصف .. مؤكدا أن الشعب اليمني يسطر في صموده وتماسكه أروع الملاحم البطولية والتضحيات في سبيل التحرر وعدم الإرتهان لقوى الإستكبار العالمي.



في حين تطرقت ورقة العمل الثالثة التي قدمها حسام القطابري إلى دور العلماء وواجبهم إزاء المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الشعب اليمني لعدوان وحصار من خلال الدعوة إلى توحيد الصفوف وتعزيز التلاحم وتعميق الروابط الأخوية وإحياء روح التكافل الإجتماعي.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ