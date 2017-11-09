ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:53:12م
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ونجران وعسير .
مجلس الأمن يدعو النظام السعودي لرفع الحصار عن اليمن
دعا مجلس الأمن الدولي أمس تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي إلى رفع الحصار عن اليمن وإبقاء الموانئ والمطارات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبه المهدد بأضخم مجاعة شهدها العالم منذ عقود.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1022 ) بقيمة 113 ملياراً و788 مليوناً و890 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
آخر الأخبار:
فعالية تربوية بسنحان محافظة صنعاء لدعم المعلمين والطلاب
الكرملين : الاجتماع المحتمل بين بوتين وترامب في فيتنام لايزال محل نقاش
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
المركزي العراقي يأمر البنوك الخاصة بإغلاق فروعها في كردستان في غضون أسبوع
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
ندوة فكرية بإب حول مؤامرات العدوان الصهيو أمريكي على اليمن
[09/نوفمبر/2017]
إب -سبأ:
عٌقدت بمحافظة إب اليوم ندوة فكرية بعنوان "مؤامرات العدوان الصهيو أمريكي على اليمن" .

وفي الندوة أشار وكيل محافظة إب عبدالواحد المروعي إلى المسؤولية التي تقع على عاتق العلماء والخطباء في توعية المجتمع بمؤامرات قوى العدوان على اليمن وتمزيق النسيج الإجتماعي بين أبناء الوطن الواحد.

وقال " إن العلماء والخطباء يتحملون جزء من المسؤولية جراء صمتهم وتخاذلهم وصرف الأمة عن مواجهة أعدائها وحماية الدين والأوطان وغض الطرف عن ما يرتكب من جرائم ضد أبناء هذه الأمة تخدم المصالح اليهودية".

وأشار الوكيل المروعي إلى ما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان من قبل تحالف العدوان بقيادة السعودية وما تفرضه من حصار وإغلاق المنافذ والمطارات والموانئ اليمنية في محاولة لتجويع اليمنيين وإخضاعهم للوصاية الخارجية.

وقدمت خلال الندوة ثلاث أوراق عمل الأولى لفضيلة العلامة عبدالباسط الحميدي تناول فيها فضائل العلماء ودورهم الكبير في قول كلمة الحق إزاء ما تتعرض له الأمة من مؤامرات تستهدف تقسيمها ونهب ثرواتها وخيراتها وخدمة أعدائها.

وأكد أهمية دور العلماء والخطباء والمرشدين في شحذ الهمم وتوعية المجتمع بما يجب عليه في مواجهة مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. معربا عن أسفه لفتاوى عدد من العلماء التي يصدرونها وفقا لرغبات الحكام والآثار السلبية الناجمة عنها.

فيما قدم أمام وخطيب جامع الرشيد بإب فضيلة العلامة رشاد محمد سعيد ورقة عمل حول المؤامرة التي تستهدف اليمن بشن حرب وعدوان ظالم عليه منذ أكثر من عامين ونصف .. مؤكدا أن الشعب اليمني يسطر في صموده وتماسكه أروع الملاحم البطولية والتضحيات في سبيل التحرر وعدم الإرتهان لقوى الإستكبار العالمي.

في حين تطرقت ورقة العمل الثالثة التي قدمها حسام القطابري إلى دور العلماء وواجبهم إزاء المرحلة الراهنة التي يتعرض فيها الشعب اليمني لعدوان وحصار من خلال الدعوة إلى توحيد الصفوف وتعزيز التلاحم وتعميق الروابط الأخوية وإحياء روح التكافل الإجتماعي.

سبأ
  المزيد من (محلي)
فعالية تربوية بسنحان محافظة صنعاء لدعم المعلمين والطلاب
وقفة إحتجاجية لأبناء المهاذر بصعدة للتنديد بجرائم العدوان
إصابة ثلاثة موطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة مران بصعدة
كسر زحف لمرتزقة العدوان في نهم
عمليات نوعية تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد
استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في نجران
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديريتي حيدان والظاهر بصعدة
مصرع عدد من المرتزقة في عملية نوعية بمنطقة الهاملي بتعز
حزب البعث العربي : العدوان على اليمن هدفه الشعب والسيادة الوطنية
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
العدوان السعودي على اليمن
إصابة ثلاثة موطنين بغارات لطيران العدوان على منطقة مران بصعدة
[09/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على مديريتي حيدان والظاهر بصعدة
[09/نوفمبر/2017]
حزب البعث العربي : العدوان على اليمن هدفه الشعب والسيادة الوطنية
[09/نوفمبر/2017]
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يعاود شن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[09/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by