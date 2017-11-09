استقرار اسعار النفط دون أعلى مستوى في عامين سنغافورة -سبأ :

استقرت أسعار النفط دون أعلى مستوى في عامين اليوم بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون اخرون من بينهم روسيا.



واستقر سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة دون تغيير يذكر عند 63.49 دولار للبرميل. وكان قد بلغ برنت الثلاثاء أعلى مستوى له منذ يونيو 2015 عند 64.65 دولار للبرميل.



واستقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 56.81 دولار للبرميل، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 57.69 دولار للبرميل الذي سجله هذا الأسبوع.



ويقول متعاملون إن موجة ارتفاع الأسعار التي صعدت بخام برنت بأكثر من 40 بالمئة منذ يوليو تموز ربما بلغت مداها بسبب زيادة الإمدادات الأمريكية وبعض المؤشرات على تباطؤ الطلب.



وما زالت الأسعار تتلقى دعما من الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لكبح الإمدادات من أجل تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق ودعم الأسعار.



وستناقش أوبك سياسة الإنتاج أثناء اجتماع يعقد يوم 30 نوفمبر ومن المتوقع أن تمدد قيود الإنتاج بعد موعد انتهاء سريانها في مارس 2018.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية امس الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من نوفمبر إلى 457.14 مليون برميل مقابل توقعات محللين بانخفاضها 2.9 مليون برميل.



وزاد إنتاج الخام الأمريكي 67 ألف برميل يوميا إلى 9.62 مليون برميل وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ