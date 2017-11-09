[09/نوفمبر/2017]
صعدة-سبأ:
نفذ أبناء منطقة المهاذر بمديرية سحار محافظة صعدة اليوم وقفة قبلية للتنديد بإستهداف العدوان الأمريكي السعودي المدنيين وإرتكاب جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها جريمة هران بمحافظة حجة.
واستنكر المشاركون في الوقفة الصمت الأممي والدولي المخزي تجاه الجرائم المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان الغاشم ضد الإنسانية في اليمن .. منددين بتواطؤ الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان في هذه الجرائم.
وباركوا للقوة الصاروخية وأبطال الجيش واللجان الشعبية الانجازات الميدانية التي يحققونها في مواجهة العدوان ومخططاته .. داعيين إلى مزيد من دك العدو وتحصيناته ومعسكراته .
وقدمت خلال الوقفة قافلة الكرامة تتضمن مبالغ مالية دعماً لرجال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.
سبأ