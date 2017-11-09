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آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:53:12م
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ونجران وعسير .
مجلس الأمن يدعو النظام السعودي لرفع الحصار عن اليمن
دعا مجلس الأمن الدولي أمس تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي إلى رفع الحصار عن اليمن وإبقاء الموانئ والمطارات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبه المهدد بأضخم مجاعة شهدها العالم منذ عقود.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1022 ) بقيمة 113 ملياراً و788 مليوناً و890 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
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  محلي
وقفة إحتجاجية لأبناء المهاذر بصعدة للتنديد بجرائم العدوان
[09/نوفمبر/2017]
صعدة-سبأ:
نفذ أبناء منطقة المهاذر بمديرية سحار محافظة صعدة اليوم وقفة قبلية للتنديد بإستهداف العدوان الأمريكي السعودي المدنيين وإرتكاب جرائم الحرب بحق أبناء الشعب اليمني وآخرها جريمة هران بمحافظة حجة.

واستنكر المشاركون في الوقفة الصمت الأممي والدولي المخزي تجاه الجرائم المروعة التي يرتكبها تحالف العدوان الغاشم ضد الإنسانية في اليمن .. منددين بتواطؤ الأمم المتحدة وكافة منظمات حقوق الإنسان في هذه الجرائم.

وباركوا للقوة الصاروخية وأبطال الجيش واللجان الشعبية الانجازات الميدانية التي يحققونها في مواجهة العدوان ومخططاته .. داعيين إلى مزيد من دك العدو وتحصيناته ومعسكراته .

وقدمت خلال الوقفة قافلة الكرامة تتضمن مبالغ مالية دعماً لرجال الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.

سبأ
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