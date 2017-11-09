اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع اسعار الذهب مع تراجع الدولار لندن - سبأ :

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعدما بلغت أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة مع تراجع الدولار بينما سجل البلاديوم مستوى جديدا هو الأعلى منذ فبراير 2001.



وصعدت أسعار الذهب الفورية 0.2 بالمئة إلى 1283.91 دولار للأوقية (الأونصة). وكان قد صعد الذهب امس الأربعاء 0.4 بالمئة ولامس أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر عند 1287.13 دولار للأوقية.



وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.1 بالمئة إلى 1284.90 دولار للأوقية.



ونزل الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة عملات في ظل الضبابية التي تكتنف مصير خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإصلاح الضريبي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1019.25 دولار للأوقية. وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 2001 عند 1023.10 دولار للأوقية.



وتقترب علاوة البلاديوم على البلاتين من أعلى مستوياتها منذ عام 2001. وفي سبتمبر أصبح البلاديوم أعلى قيمة من البلاتين لأول مرة منذ 16 عاما.



واستفاد البلاديوم من التحول لمحركات البنزين وتوقعات نمو السيارات الكهربائية الهجينة.



وزادت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.075 دولار للأوقية، بينما لم يطرأ تغير يذكر على البلاتين ليستقر عند 931.10 دولار للأوقية.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ