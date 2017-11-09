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عمليات نوعية تكبد المرتزقة خسائر في الأرواح والعتاد
[09/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:

 تكبد مرتزقة العدوان خسائر في الأرواح والعتاد إثر عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية ، فيما دكت المدفعية تحصينات ومواقع العدو السعودي خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من المرتزقة في هجوم مباغت للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في الأجردي بمديرية الزاهر محافظة البيضاء ، وكذا قنص أحد المرتزقة في منطقة قيفة.

و نفذ أبطال الجيش اللجان الشعبية عملية عسكرية على مواقع المرتزقة بمديرية ذي ناعم في البيضاء انتهت بالسيطرة على عدة مواقع، و لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وجرح آخرون خلال محاولة فاشلة لاستعادة تلك المواقع .

وأشار المصدر إلى أن المرتزقة تكبدوا خسائر في الأرواح أثناء كسر أبطال الجيش واللجان زحفاً لهم على الحول وتبة القناصين في مديرية نهم، فيما قتل وجرح أكثر من عشرة من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم بالمديرية نفسها .

وحسب المصدر تم قنص خمسة من المرتزقة في جبهة نهم و تدمير مدرعة عسكرية بصاروخ موجه في الحوف.

وأوضح المصدر أن عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح محافظة مأرب أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما بالمديرية نفسها.

واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات المرتزقة في منطقة يعيس بمحافظة الضالع، وتم قنص ثلاثة من المرتزقة في مناطق متفرقة من مديرية كهبوب بمحافظة لحج.

ولفت المصدر إلى مصرع وإصابة عدد من المرتزقة في عمليتين نوعيتين للجيش واللجان استهدفت مواقعهم في الشقب بمديرية صبر الموادم و المفاليس بحيفان محافظة تعز ، وتصدى الجيش واللجان لمحاولة تسلل للمرتزقة في المكلكل بمدينة تعز نتج عنها خسائر بشرية في صفوفهم.

وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة في معسكر الإمام والسلسلة الجبلية شرق مديرية ذوباب, وفي الصيار وتبة الشبكة بمديرية الصلو بالمحافظة ، في حين تم إطلاق إطلاق صاروخ زلزال2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات أخرى في منطقة الهاملي بمديرية موزع.

وذكر المصدر أنه تم قنص 12 مرتزقا في مناطق متفرقة بمحافظة تعز ، وتم تدمير جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة شمال معسكر خالد بمديرية موزع ، وآلية عسكرية أخرى في جبهة الشقب بمديرية صبر الموادم.

وفي نجران استهدف قصف مدفعي تجمعات للجنود السعوديين في إحدى التباب بموقع الشرفة وفي تبة الخشباء ، قبالة منفذ الخضراء محققة إصابات مباشرة.

ووفقا للمصدر دكت المدفعية تحصينات وتجمعات للجنود السعوديين في موقع العبادية بجيزان و خلف موقع المسيال بعسير ، وتم قنص مرتزق قبالة منفذ علب.

سبأ
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