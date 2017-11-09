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آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:13:36م
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ونجران وعسير .
مجلس الأمن يدعو النظام السعودي لرفع الحصار عن اليمن
دعا مجلس الأمن الدولي أمس تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي إلى رفع الحصار عن اليمن وإبقاء الموانئ والمطارات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبه المهدد بأضخم مجاعة شهدها العالم منذ عقود.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي بصنعاء
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني بصنعاء تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1022 ) بقيمة 113 ملياراً و788 مليوناً و890 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
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استهداف تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في نجران
[09/نوفمبر/2017]
نجران - سبأ:
استهدفت القوة المدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في نجران.
وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للمرتزقة في موقع عباسة .
سبأ
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