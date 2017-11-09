محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حزب البعث العربي : العدوان على اليمن هدفه الشعب والسيادة الوطنية صنعاء- سبأ:



أكدت القيادة القُطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي قُطر اليمن أن العدوان الذي يقوده النظام السعودي هدفه الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته الاجتماعية وسيادته الوطنية بشكل مباشر وممنهج خُطط له سلفاً.



وأوضحت القيادة القطرية للحزب في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المجزرة الوحشية التي ارتكبها طيران العدوان بحق المواطنين في مديرية أفلح اليمن بمحافظة حجة و غيرها من الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني منذ أول يوم للعدوان دليل قاطع على أن الحرب المفروضة على اليمن هدفها الشعب والسيادة الوطنية .



ودعا البيان الأمم المتحدة و مجلس الأمن وهيئات ومنظمات المجتمع الدولي لحقوق الانسان إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية لوقف الاعتداءات الإجرامية اليومية التي تستهدف المواطنين والبنية التحتية والمقدرات الاقتصادية في ظل صمت دولي يشجع قوى العدوان على الاستمرار في ارتكاب مزيد من الجرائم ومجازر الإبادة بحق الشعب اليمني.



واعتبر البيان إقدام تحالف العدوان على إغلاق ميناء الحديدة المنفذ الوحيد حالياً لسكان الجمهورية اليمنية بمثابة قرار بقتل الملايين من المواطنين .



كما دعا البيان الجيش واللجان الشعبية للرد على تطاول العدوان بقيادة السعودية بالطريقة المناسبة بما يحقق ردع العدوان ومنع تماديه ، مثمنا التضحيات والانتصارات التى يحققونها في كل جبهات العزة والكرامة والشرف .

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ