عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ترامب: هناك حل لازمة كوريا الشمالية بكين/سبأ:



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد اجتماعه في بكين اليوم الخميس، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أنه واثق من "وجود حل" لأزمة كوريا الشمالية.



وقال ترامب مخاطبا نظيره الصيني في مستهل جلسة عمل بينهما، إن "اجتماعنا صباح اليوم كان ممتازا. لقد تحدثنا عن كوريا الشمالية وأنا، على غراركم، أعتقد أن هناك حلا".



وشدد الرئيس الأميركي على ضرورة "التحرك بسرعة" لحل الأزمة الكورية الشمالية، داعيا نظيره الصيني إلى بذل جهد أكبر في هذا المجال.



وقال ترامب وقد وقف إلى جانبه شي، إن "الوقت يمر وعلينا التحرك بسرعة"، مضيفا: "أدعو الصين إلى الانخراط بصورة كاملة" لحل هذه الأزمة. كما دعا ترامب روسيا إلى الضغط على نظام بيونغ يانغ.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ