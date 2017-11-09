محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة صنعاء-سبأ:



استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ونجران وعسير .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً من أبناء مديرية رازح بمحافظة صعدة استشهد بنيران حرس الحدود السعودي ، مبيناً أن مناطق متفرقة بالمديرية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على منطقتي الثعبان و آل قراد بمديرية باقم و أربع غارات على منطقة الأجاشر بمديرية كتاف في محافظة صعدة .



وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة شمال شرق معسكر خالد بمديرية موزع و أربع غارات شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في أمانة العاصمة صنعاء أربع غارات على مدرسة الحرس في جولة الجمنة و غارة على المعهد الفني للجوية بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث و ست غارات على الكلية الحربية في منطقة الروضة .



وحسب المصدر شن طيران العدوان 11 غارة على مدينة الربوعة في عسير و غارة على موقع الشبكة في نجران.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ