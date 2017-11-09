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آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:52:56ص
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ونجران وعسير .
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استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
[09/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ:

 استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ونجران وعسير .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مواطناً من أبناء مديرية رازح بمحافظة صعدة استشهد بنيران حرس الحدود السعودي ، مبيناً أن مناطق متفرقة بالمديرية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن سبع غارات على منطقتي الثعبان و آل قراد بمديرية باقم و أربع غارات على منطقة الأجاشر بمديرية كتاف في محافظة صعدة .

وشن طيران العدوان خمس غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب و غارة شمال شرق معسكر خالد بمديرية موزع و أربع غارات شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن في أمانة العاصمة صنعاء أربع غارات على مدرسة الحرس في جولة الجمنة و غارة على المعهد الفني للجوية بمنطقة جدر في مديرية بني الحارث و ست غارات على الكلية الحربية في منطقة الروضة .

وحسب المصدر شن طيران العدوان 11 غارة على مدينة الربوعة في عسير و غارة على موقع الشبكة في نجران.

سبأ
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