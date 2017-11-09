عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقالة وزيرة بريطانية بعد كشف اجتماعاتها في اسرائيل لندن/سبأ:



قدمت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتل استقالتها أمس الاربعاء على خلفية لقاءات عقدتها في اسرائيل دون ابلاغ حكومتها لتكون ثاني وزير يستقيل من الحكومة التي تهزها سلسلة من الفضائح.



وكتبت في رسالة الى رئيسة الحكومة تيريزا ماي "أقدم اعتذاري الكامل لك وللحكومة لما حصل وأقدم استقالتي".



وهي ثاني وزير يستقيل من الحكومة في أسبوع.



واضطرت باتيل إلى الاعتذار يوم الاثنين الماضي، بعد الكشف عن عقدها 12 لقاء مع مسؤولين اسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أثناء عطلة عائلية أمضتها في اسرائيل في اغسطس، بغير علم حكومتها بشأنها.



ولم يحضر اي مسؤول بريطاني آخر هذه اللقاءات التي رافقها في أغلبها ستيوارت بولاك، الرئيس الفخري لمجموعة ضغط مؤيدة لإسرائيل تسمى "أصدقاء اسرائيل المحافظون".



وقد استدعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاربعاء الوزيرة بريتي باتيل من جولة افريقية على خلفية لقاءاتها في إسرائيل وما تبع ذلك من انتقادات.



وسبق ذلك أن استقال وزير الدفاع مايكل فالون في مطلع نوفمبر بسبب فضيحة تحرش جنسي تهز الطبقة السياسية.

سبأ [09/نوفمبر/2017]سبأ