ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 09 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:52:56ص
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
استشهد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي خلال الساعات الماضية فيما شن طيران العدوان السعودي الأمريكي 44 غارة على عدد من محافظات الجمهورية ونجران وعسير .
ترامب: هناك حل لازمة كوريا الشمالية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد اجتماعه في بكين اليوم الخميس، مع نظيره الصيني شي جين بينغ، أنه واثق من "وجود حل" لأزمة كوريا الشمالية.
شركات أمريكية وصينية توقع اتفاقات تجارية بأكثر من 250 مليار دولار
وقعت شركات من الولايات المتحدة والصين اليوم اتفاقات تجارية بقيمة تزيد على 250 مليار دولار.
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
آخر الأخبار:
استقالة وزيرة بريطانية بعد كشف اجتماعاتها في اسرائيل
تدخلات واشنطن العسكرية كلفتها 4.3 تريليونات دولار منذ عام
مصرع 4 أشخاص واصابة 30 بانهيار ارضي في كولومبيا
حاملات طائرات أمريكية تشارك في تدريبات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
تدخلات واشنطن العسكرية كلفتها 4.3 تريليونات دولار منذ عام
[09/نوفمبر/2017] واشنطن/سبأ:


كشفت دراسة أميركية جديدة أن الإدارات الأميركية المتعاقبة منذ عام 2001 انفقت على تدخلاتها العسكرية في الشرق الأوسط وآسيا نحو4.3 تريليونات دولار ما يدحض المعلومات التي سبق ونشرتها وزارة الدفاع الأميركية عن أن هذه التدخلات كلفتها 1.5 تريليون دولار.

ووفقا لنص الدراسة التي نشرها معهد واتسون للدراسات الدولية في جامعة براون فإن مبلغ 3ر4 تريليونات دولار يتضمن مجموع نفقات وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” اعتبارا من عام 2001 على تدخلاتها العسكرية في كل من أفغانستان وباكستان والعراق وسورية إضافة إلى نفقات داخلية.

ويشير واضعو الدراسة إلى أن هذا المبلغ سيزداد في السنة المالية لعام 2018 التي بدأت في الولايات المتحدة في 1 اكتوبر الماضي وسيصل إلى 6ر5 تريليونات دولار.

وسبق للبنتاغون أن نشر وثيقة قدرت فيها تكاليفها للعمليات العسكرية الأمريكية بـ 5ر1 تريليون دولار فقط منذ عام 2001 الأمر الذي دفع معهد “واتسون” إلى إجراء دراسته المستقلة بهذا الشأن.

ويؤكد واضعو الدراسة أن دافعي الضرائب الأمريكيين البالغ عددهم أكثر من 200 مليون شخص يتحملون أعباء هذه النفقات.

ودأبت الإدارات الأميركية المتعاقبة على التدخل عسكريا في العديد من البلدان كأفغانستان عام 2001 والعراق منذ عام 2003 وهي تقود الآن تحالفا استعراضيا غير شرعي بزعم محاربة تنظيم داعش الإرهابي تستخدمه في الحقيقة لدعم إرهابييها في سورية وتوفير الغطاء لهم وحمايتهم وحتى المساعدة في تهريبهم.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
شركات أمريكية وصينية توقع اتفاقات تجارية بأكثر من 250 مليار دولار
المانيا : 20 بالمائة من الالمان مهددون بالفقر او العزلة الاجتماعية
صعود أسعار الذهب بدعم تراجع الدولار
النفط يهبط مع تراجع واردات الصين لكن السوق تظل مدعومة بتخفيضات الإنتاج
مدير شركة النفط بصنعاء يؤكد توفر المشتقات النفطية التجارية
انخفاض أسعار الذهب بعد تحقيق أكبر مكسب يومي في 6 أسابيع
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
إستقرار أسعار الذهب فوق 1286 دولار للاوقية
حاكم مصرف لبنان المركزي : الوضع النقدي في البلاد مستقر بعد استقالة الحريري
سنغافورة تصنف بأغلى مدينة في العالم للعام الرابع على التوالي
العدوان السعودي على اليمن
استشهاد مواطن بنيران حرس الحدود السعودي والطيران يشن 44 غارة
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يعاود شن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[09/نوفمبر/2017]
وزير النقل: إغلاق منافذ الجمهورية اليمنية انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على مديرية المخا بتعز
[09/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثمان غارات على العاصمة صنعاء
[08/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by