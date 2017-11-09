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حاملات طائرات أمريكية تشارك في تدريبات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية
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حاملات طائرات أمريكية تشارك في تدريبات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية
[09/نوفمبر/2017]
سول/سبأ:

 تبدأ ثلاث حاملات طائرات أمريكية بالمشاركة في تدريبات بالقرب من شبه الجزيرة الكورية في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر الجاري.

ونقلت وكالة الانباء الكورية "يونهاب" عن الأسطول الأمريكي السابع إن 3 حاملات للطائرات الأمريكية هي "رونالد ريغان" و"ثيودور روزفلت" و"نيمتز" ستجري تدريبات مشتركة في المياه بالمحيط الهادئ الغربي.

ومن النادر أن تشارك حاملات الطائرات الأمريكية الثلاث في التدريبات المشتركة بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، وبالتالي سيعتبر ذلك بمثابة رسالة تحذيرية تجاه كوريا الشمالية.

يذكر أن حاملة الطائرات الأمريكية تحمل حوالي 70 - 80 طائرة.

وأوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية في اليوم السابق أن الـ 3 حاملات للطائرات الأمريكية التي يتم نشرها في المياه بالقرب من شبه الجزيرة الكورية، تحمل الطائرات المقاتلة المتعددة المهام المشهورة باسم إف-35 وإف-18، فضلا عن نشر الغواصات النووية في مواقع مناسبة.


سبأ
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