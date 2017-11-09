وزير النقل: إغلاق منافذ الجمهورية اليمنية انتهاك سافر لكل القوانين والمواثيق الدولية
[09/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أكد وزير النقل زكريا الشامي أن إعلان تحالف العدوان السعودي إغلاق جميع منافذ الجمهورية اليمنية، يعد إنتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأشار وزير النقل في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشأن إغلاق جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية للجمهورية اليمنية، أن إقدام تحالف العدوان على إغلاق المنافذ يمثل عقاب جماعي بحق الشعب اليمني وانتهاكاً للسيادة الوطنية.
وأوضح أن ما ترتكبه قوات تحالف العدوان بقيادة النظام السعودي من جرائم وحصار وتدمير وقتل لأبناء الشعب اليمني، تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأكدت الرسالة أن الجمهورية اليمنية عضو في مجلس الأمن والأمم المتحدة تحترم القوانين واللوائح والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتطرقت الرسالة إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية جراء إغلاق المنافذ ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية وآثارها على 27 مليون مواطن يمني سلبت منهم ابسط أسباب الحياة من غذاء ودواء ووقود في ظل استمرار القصف وانتشار الأوبئة والأمراض.
وطالبت وزارة النقل، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي سيعقد جلسته بشأن اليمن إلى إلزام دول تحالف العدوان بسرعة رفع الحصار عن جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
سبـأ