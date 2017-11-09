رئيس الوزراء يطلع على جهود معالجة الأزمة المفتعلة للمشتقات النفطية التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، قيادة وزارة النفط والمعادن وشركة النفط اليمنية وعدد من أعضاء لجنة الطوارئ المكلفة باحتواء أزمة المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها، جراء اعلان تحالف العدوان السعودي اغلاق كافة المنافذ اليمنية... الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، 11 فلسطينيا عقب مداهمتها لمناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. صعود أسعار الذهب بدعم تراجع الدولار ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار بعد نشر تقرير إعلامي أشار إلى احتمال تأجيل تطبيق خفض لضرائب الشركات في إطار خطة أمريكية مهمة للإصلاح الضريبي. المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.