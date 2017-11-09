[08/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
أكد وزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي، على أهمية الدور الرقابي والإشرافي على محطات بيع المشتقات النفطية.
وأشار وزير النفط والمعادن خلال لقائه حكومة شباب اليمن المستقل إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل نشاط شركة النفط اليمنية وتعزيز دورها الرقابي بما يسهم في توفير احتياجات السوق من المشتقات النفطية.
كما أكد دعم المبادرات الشبابية والحرص على إشراكها في الأنشطة والحملات الميدانية التي تنفذها وزارة النفط.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوضاع قطاع النفط والغاز والصعوبات التي تواجه سير العمل خاصة خلال المرحلة الراهنة والجهود التي تبذل للتغلب على التحديات.
سبـأ