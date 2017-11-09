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مناقشة آلية ضبط المخالفين من وكلاء بيع المشتقات النفطية
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مناقشة آلية ضبط المخالفين من وكلاء بيع المشتقات النفطية
[08/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لقطاع الخدمات فارس الكهالي، الجوانب المتعلقة بضبط المخالفين من وكلاء بيع المشتقات النفطية.

وأكد الإجتماع الذي ضم نائب مدير شركة النفط بفرع صنعاء نصر الرويشان ومدير مكتب الصناعة أمين شايع أهمية نزول اللجان المشتركة من شركة النفط ومكتب الصناعة وتعزيز التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة وتحديد المندوبين وإعداد محاضر الضبط ورفع تقرير عن كافة اللجان.

كما أكد ضرورة تشكيل لجان فرعية للنزول إلى وكلاء محطات البيع وضبط المخالفين ومصادرة الكميات الموجودة فيها بحسب تعاميم وزارة النفط وشركة النفط.

حضر الإجتماع مدير منشآت الصباحة المهندس طه علي موسى ومدراء الإدارات المختصة بفرع الشركة بصنعاء.

سبـأ
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