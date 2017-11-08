ورشة بجامعة 21 سبتمبر حول منهجية التعلم المبني على المشكلات

صنعاء - سبأ :

بدأت بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية بصنعاء اليوم ورشة العمل الثانية حول منهجية التعلم المبني على المشكلات وطريقة إعداد وكتابة السيناريوهات.



تهدف الورشة في يومين إلى تحسين مخرجات التعليم الجامعي في الجامعة.



وفي الإفتتاح أشار رئيس الجامعة الدكتور ياسر أحمد عبدالمغني إلى أهمية البرنامج في تحسين مخرجات التعليم.

ولفت إلى أن منهجية التعلم المبني على المشكلات تعد من أحدث الطرق العالمية في التعليم الجامعي يتم تطبيقها في أربع دول بالوطن العربي.



تخلل الورشة عرض خاص بتنفيذ المنهجية في الجامعة خلال العام الماضي .

[08/نوفمبر/2017]سبـأ