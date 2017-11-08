رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اليرموك يفوز على العروبة برباعية في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر صنعاء - سبأ:

حقق فريق اليرموك فوزاً مهماً على منافسه العروبة بأربعة أهداف لهدفين في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب نادي وحدة صنعاء ضمن إفتتاح الجولة الثانية من دوري أعياد اكتوبر ونوفمبر لكرة القدم.



تقدم اليرموك بالهدف الأول عن طريق هدافه أسامة القهالي في الدقيقة 11، قبل أن يحرز العروبة هدفين متتاليين بواسطة لاعبيه حسين العامري وياسر عبادي عند الدقيقتين 15 و 29، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.



وفي الشوط الثاني انتفض اليرموك بتسجيله ثلاثة أهداف، حيث أدرك اللاعب حسن المأخذي هدف التعديل عند الدقيقة 55، قبل أن يسجل اللاعب عماد مجاهد هدفي الفوز والتعزيز في الدقيقتين 57 و 74.



بهذا الفوز الثمين استعاد اليرموك توازنه في الدوري عقب خسارته في الجولة الأولى أمام أهلي صنعاء بهدفين لهدف، ليحقق أول ثلاث نقاط ويحل في المركز الأول مؤقتاً ، في حين بقى العروبة برصيده السابق نقطة وحيده من تعادله مع 22 مايو في الجولة الماضية.



و تتواصل مباريات الدوري غداً الخميس بلقاء يجمع الوحدة مع ضيفه 22 مايو ، وتختتم لقاءات هذه الجولة بعد غد الجمعة بلقاء الأهلي و الشعب.



يذكر أن فرع إتحاد اللعبة بأمانة العاصمة ينظم الدوري بالتزامن مع احتفالات بلادنا بالعيد ال54 لثورة 14 أكتوبر ، والذكرى 50 لإستقلال ال 30 نوفمبر.





سبـأ [08/نوفمبر/2017]سبـأ