[08/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
قدمت منظمة الصحة العالمية مكتب الحديدة اليوم كمية من الأدوية لمركز الأمل لعلاج الأورام السرطانية بالحديدة.
وأوضح مدير مركز الأمل بالحديدة الدكتور ياسر نور أن الأدوية المقدمة من المنظمة تتضمن أدوية مرافقة تعطى لمريض السرطان بجانب العلاج الكيماوي.
وأشاد بالدعم الذي قدمته منظمة الصحة العالمية والذي جاء استجابة لنداء ومناشدة المركز المتكررة لإنقاذ مرضى السرطان البالغ عددهم أربعة آلاف و900 .. داعيا المنظمات الإنسانية إلى تقديم الدعم للمركز وتوفير الاحتياجات الضرورية حتي يتمكن من مواصلة دوره الإنساني.
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