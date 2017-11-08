[08/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
دشنت منظمة يمن للإغاثة الإنسانية والتنمية "منى" حملة توزيع الحقيبة المدرسية بمدارس أمانة العاصمة.
وأوضح رئيس المنظمة فاتك عبدالله الرديني أن الحملة تهدف إلى مساعدة الطلاب والطالبات على الالتحاق بالمدارس ودعمهم بالمستلزمات الدراسية وخاصة الأطفال النازحين وأبناء الأسر الأشد فقرا والإيتام.
وأشار إلى أن المنظمة وزعت اليوم 200 حقيبة مدرسية مع مستلزماتها في مدرستي المتنبي للبنين والمنار للبنات بمنطقة وادي احمد.. لافتا إلى أن الحملة ستتواصل السبت المقبل في مدارس أخرى بأمانة العاصمة.
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