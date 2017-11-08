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المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.
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  رياضة
المنتخب الوطني للشباب يودع منافسات كأس آسيا بعد تفريطه في الفوز على السعودية
[08/نوفمبر/2017]
الدمام - سبأ :



فرط المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم في فوز كان بمتناوله على مضيفه السعودي ليخسر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما اليوم بمدينة الدمام في ختام منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا تحت 19 عام.

وأخفق منتخب الشباب الوطني في الحفاظ على تقدمه بهدف سجله لاعبه صقر الحربي بعد دقيقتين من صافرة البداية، حيث تمكن أصحاب الأرض من معادلة النتيجة قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق فقط عبر اللاعب حامد الغامدي قبل أن يخطف زميله محمد مالي هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

بهذه النتيجة فقد المنتخب الوطني آماله في التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للمرة السابعة في تاريخه سيما بعد فوز الهند على تركمانستان بثلاثة أهداف نظيفة اليوم ليحتل اليمن المركز الثاني بأربع نقاط بفارق الأهداف عن الهند ثالث الترتيب بالرصيد ذاته، فيما تأهل منتخب السعودية رسمياً إلى النهائيات بتصدره المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (9نقاط).

ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب المقرر إقامتها العام القادم، أول كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات أحرزت المركز الثاني من بين كافة المجموعات، ما يعني أن منتخب اليمن لم يتأهل عطفاً على نتائج بقية المجموعات.

ولم يعلن الاتحاد الآسيوي بشكل رسمي المنتخبات المتأهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب كأفضل خمسة منتخبات احتلت المركز الثاني من بين المجموعات العشر في التصفيات.

وكان المنتخب الوطني بدأ مشواره في التصفيات التي احتضنتها مدينة الدمام السعودية بفوز على تركمانستان بثلاثة أهداف دون رد السبت الماضي، ثم تعادل بدون أهداف مع نظيره الهندي أمس الأول، قبل أن يخسر اليوم من المنتخب السعودي بهدفين مقابل هدف.

سبـأ
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