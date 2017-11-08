محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زلزال 2 وقصف صاروخي ومدفعي يدك تجمعات لمرتزقة العدوان بتعز تعز - سبأ :

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية مساء اليوم صاروخ زلزال 2 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في الهاملي بمحافظة تعز.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إستهداف تجمعات مرتزقة العدوان في الهاملي بصاروخ زلزال2 وعدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية .



ولفت المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية إستهدفت تجمعات للمرتزقة شرق معسكر الإمام والسلسلة الجبلية شرق مديرية ذوباب.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية على مواقعهم في الشقب بمديرية صبر الموادم، وتدمير آلية عسكرية لهم.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير جرافة عسكرية تابعة للمرتزقة بقصف مدفعي شمال معسكر خالد بمديرية موزع.



وذكر المصدر أن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارة شمال شرق معسكر خالد بمديرية موزع.

سبـأ [08/نوفمبر/2017]سبـأ