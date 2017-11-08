محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع لمناقشة سبل توفير واستقرار أسعار المشتقات النفطية صنعاء - سبأ :

عقد بوزارة النفط والمعادن اليوم إجتماع موسع ضم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي ووزير الصناعة عبده محمد بشر .



كرس الإجتماع الذي ضم قيادة شركة النفط اليمنية لمناقشة الجوانب المتعلقة بتعزيز الرقابة على بيع المشتقات النفطية وتوفير إحتياجات السوق المحلية من هذه المواد وجوانب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع أي احتكار أو زيادة في أسعار هذه المواد.



وأكد ضرورة تضافر جهود الجميع لتفعيل جوانب الرقابة على سوق المشتقات النفطية وأسعارها لتخفيف معاناة المواطنين وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة.

سبـأ [08/نوفمبر/2017]سبـأ