محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل هيئة مستشفى ذمار تتسلم شحنة أدوية من الهيئة الطبية الدولية ذمار - سبأ :

تسلمت هيئة مستشفى ذمار العام اليوم نحو 15 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية من الهيئة الطبية الدولية كمنحة علاجية طارئة .



وخلال التسليم أوضح رئيس هيئة مستشفى ذمار العام الدكتور جمال الشامي أن الهيئة تسلمت كمية من الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأمراض المزمنة وبعض الأمراض المعدية وفي مقدمتها الإسهالات المائية الحادة "الكوليرا".



وأكد أهمية الأدوية لإنقاذ حياة كثير من الأرواح والمرضى الذين يقصدون الهيئة من عدة محافظات لتلقي العلاج .. مشيرا إلى أن الهيئة والقطاع الصحي في اليمن بشكل عام يعاني من نقص حاد في كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية جراء الحصار الجائر الذي تفرضه دول تحالف العدوان واحتجازها شحنات الأدوية الضرورية ومنع دخولها إلى اليمن.



وجدد الدكتور الشامي مناشدته للأمم المتحدة والمنظمات الصحية الدولية للتدخل الطارئ وبصورة عاجلة لإنقاذ حياة أكثر من 200 من مرضى الفشل الكلوي بذمار والمحافظات المجاورة لها والذين يرتادون مركز الغسيل الكلوي بالهيئة لعمل جلسات غسيل لهم، وذلك بعد نفاد الأدوية والمحاليل الطبية اللازمة لعمل جلسات الغسيل الأسبوعية.



وأكد أن المركز ورغم توسعة طاقته الإستيعابية من 12 جهاز غسيل إلى 35 جهاز لا زال يعاني من صعوبات كبيرة وتحديات جسيمة نتيجة الإقبال الكبير والضغط عليه من أكثر من ست محافظات وتزايد أعداد مرضى الفشل الكلوي خلال الفترة الأخيرة.



من جهته أوضح مدير العلاقات بالهيئة الطبية الدولية إبراهيم المناخي أن الهيئة قدمت هذه الشحنة العلاجية لمستشفى ذمار العام كمنحة طارئة بعد إطلاق الهيئة نداء استغاثة عاجل لتوفير أهم الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية.



ولفت إلى أن الهيئة الطبية الدولية قامت قبل تقديمها للمنحة العلاجية بعدة زيارات لهيئة مستشفى ذمار العام لمعرفة الوضع الصحي وتحديد أهم الإحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفل استمرار الهيئة في تقديم خدماتها.

سبـأ [08/نوفمبر/2017]سبـأ