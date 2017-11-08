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رابطة علماء اليمن تدين مجزرة العدوان بمنطقة هران بحجة
[08/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أدانت رابطة علماء اليمن المجزرة المروعة التي إرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي في مديرية أفلح بحجة وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى .

ودعت الرابطة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى النفير العام والتوجه إلى جبهات الشرف والبطولة والذي لم يعد للجميع من طريق للخلاص من الطغاة والبغاة سواه .

وأكدت أن إستمرار هذه الجرائم الشنعاء والقتل والإزهاق والتدمير والحصار والتجويع يحتم على كل فرد القيام بدوره في مواجهة أعداء الله والدين والإنسانية.

كما دعا البيان أبناء اليمن والقيادة السياسية والحكومة والجيش واللجان الشعبية إلى الرد القاصم الذي يكفل ردع المعتدي عن عدوانه بإستهداف كل إمكانياته وموارده وقواه الحيوية بإعتبار ذلك حق مشروع قال تعالى فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ".

وحملت رابطة علماء اليمن الصامتين من علماء العالم الإسلامي وكل القوى الحية في شعوب العالم الإسلامي، مسؤولية ما جرى ويجري من تمادي قوى الاستكبار في عدوانها الهمجي وحصارها الجائر على شعب الإيمان والحكمة وتماديها في محاولة قتل شعب بأكمله .

وقال البيان " نذكرهم أنهم مسئولون أمام الله تعالى عن كل هذه الجرائم ومشاركون في دماء الشعب اليمني المسلم بصمتهم وسكوتهم وتفرجهم وخصوصاً من بأيديهم المساهمة في التصدي للمعتدي على كل المستويات والصعد السياسية والاقتصادية والعسكرية".

سبـأ
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