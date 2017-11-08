محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ ذمار يتفقد سير حملة النظافة بمدينة ذمار ذمار - سبأ :

تفقد محافظ ذمار حمود عباد ومعه وكيل المحافظة محمود الجبين اليوم سير حملة النظافة الثانية بمدينة ذمار والتي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بدعم الصندوق الاجتماعي للتنمية وتستمر شهر.



وخلال الزيارة أشار المحافظ عباد إلى أهمية هذه الحملات في الحفاظ على النظافة العامة وتعزيز جهود مكافحة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية وفي مقدمتها الكوليرا .. مثمنا دعم الصندوق الإجتماعي للتنمية للحملة وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وحث المحافظ عباد القائمين على الحملة والمشاركين من منظمات المجتمع والمبادرات الشبابية والمتطوعين على تعزيز الوعي بأهمية المشاركة المجتمعية في الحفاظ على النظافة العامة كونها واجب ديني وسلوك حضاري.



وفي ختام الزيارة بحضور مدير أمن المحافظة العميد أحمد إدريس وعدد من مدراء المناطق والإدارات في الصندوق، كرمت إدارة الصندوق المحافظ عباد بدرع النظافة عرفانا بدوره وجهوده في إنجاح حملات النظافة .

سبـأ [08/نوفمبر/2017]سبـأ