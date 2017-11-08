محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللجنة المكلفة بالإشراف والرقابة على بيع المشتقات النفطية تباشر نزولها الميداني صنعاء - سبأ:















قامت اللجنة المكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء اليوم بالنزول الميداني للأشراف والرقابة على سير عملية بيع المشتقات النفطية في المحطات بأمانة العاصمة.



واطلعت اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير النفط والمعادن ذياب محسن بن معيلي ووزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشير، على سير عملية البيع في المحطات.



وأوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن اللجنة المكلفة بإدارة الأزمة خلال الأوضاع الراهنة باشرت نزولها الميداني للرقابة على المحطات وإغلاق المحطات المخالفة.



وأكد أن الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية كبيرة وأي محطة تبيع بسعر أكثر من 5700 ريال سيتم مصادرة الكمية كاملة لشركة النفط لتقوم بالبيع .. مؤكدا أن النزول الميداني سيستمر لمنع أي احتكار أو رفع في أسعار هذه المواد.



فيما أشار وزير النفط والمعادن إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية تقوم برسم السياسية العامة لتوزيع المشتقات النفطية وإدارة الأزمة.



واطمأن المواطنين بوجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية .. لافتا إلى أنه تم ضخ أكثر من 20 مليون لتر أمس واليوم.



وبين وزير النفط أنه يتم حاليا تشكيل لجان في الحديدة وأمانة العاصمة لمراقبة ترحيل وتوزيع المشتقات النفطية.



بدوره أوضح وزير الصناعة والتجارة أن اللجنة اتخذت قرار بمصادرة كمية المشتقات النفطية من أي محطة تقوم باحتكار أو مخالفة التسعيرة وبيعها بالسعر المحدد.



وحث المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات سواء من قبل المندوبين الذي تم تعيينهم للمراقبة على بيع المشتقات النفطية أو من قبل أصحاب المحطات لاتخاذ الإجراءات بحقهم.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ