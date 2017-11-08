محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل رئيس الوزراء يناقش مع ممثل الغذاء العالمي التعاون في المجال الإنساني

استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء ستيفن أندرسون، بحضور وزير الشباب والرياضة حسن زيد ومستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب.



جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون بين اليمن وبرنامج الغذاء في ضوء النشاط الإنساني المشهود للبرنامج في الحد من وطأة الأوضاع الراهنة الناشئة عن إستمرار العدوان السعودي والحصار الخانق، عبر مساهمة البرنامج في توفير الغذاء وتخفيف معاناة أكثر من سبعة ملايين يمني، علاوة على جهوده في إطار التغذية المدرسية.



وتطرق اللقاء إلى المسح المزمع تنفيذه من قبل برنامج الغذاء العالمي في 274 مديرية، للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا للغذاء بما من شأنه تأكيد قوة تدخل البرنامج على مستوى 274 مديرية وتحقيق الأهداف المتوخاة في تقليص معاناة اليمنيين وفق بيانات دقيقة وشفافة.



وأشاد رئيس الوزراء بالأعمال الإنسانية الجليلة التي يقوم بها برنامج الغذاء العالمي تجاه الشعب اليمني منذ مطلع ستينات القرن المنصرم .. مثمنا عالياً تدخلاته الإنسانية خلال الفترة الراهنة التي يواجه فيها الوطن عدوانا سافرا وحصارا غير مبرر .



وأكد دعم الحكومة لجهود البرنامج وحرصه على وصول المساعدات إلى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا .. معتبرا المسح الذي يقوم به البرنامج بشأن حجم الاحتياجات وصرف البطائق للمستحقين خطوة هامة من شانها تعزيز الجهود المشتركة تجاه مواجهة حالات العوز الشديد.



وأعرب الدكتور بن حبتور عن تطلعه في قيام البرنامج بزيادة حجم دعمه لقطاع التغذية المدرسية بما يواكب حجم الزيادة في عدد الطلاب المحتاجين .

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه التعاون والدعم المتاحين للبرنامج وتسهيل نشاطه الإنساني في التخفيف من حدة الوضع الحالي الذي يمر بها الشعب اليمني.



بدوره نوه أندرسون بالشراكة القوية بين اليمن والبرنامج والتي تعود إلى عقود وتحديدا عبر برنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه ملايين الطلاب .. لافتا إلى الاحتياجات المتاعظمة للشعب اليمني من المساعدات الإنسانية في ظل محنته الراهنة الحالية والفجوة الكبيرة في نقص الغذاء.



وقال " نحن قلقون من نتائج إغلاق كافة المنافذ اليمنية، وذلك على ضوء ما أحدثه الحصار من تداعيات واحتياجات كبيرة في الجانب الإنساني ومضاعفة معاناة الناس ".. مشيرا إلى أن 17 مليون يمني بحاجة لمساعدات عاجلة الأمر الذي يتطلب إجراء مسح دقيق لحجم الاحتياج وبالتالي تحديد الأولويات على نحو دقيق.



وأكد الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي بصنعاء حاجة اليمن الكبيرة لزيادة حجم الدعم الإنساني من قبل المجتمع الدولي في ظل أزمته غير المسبوقة.



حضر اللقاء نائب الممثل المقيم لبرنامج الغذاء على رضاء القريشي .

سبأ [08/نوفمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ