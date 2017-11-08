محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بالحديدة مع وكلاء الشركات الملاحية







ناقش إجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم، تداعيات إعلان تحالف العدوان إغلاق المنافذ البحرية في البحر الأحمر أمام حركة الملاحة.



وأكد الإجتماع الذي ضم وكلاء الشركات الملاحية ضرورة استمرار الحركة الملاحية والتنسيق بين مؤسسة الموانئ والشركات لتأمين المواد الضرورية للمواطنين.



كما أكد الإجتماع أن إغلاق المنافذ البحرية أو إستهدافها يأتي في إطار مخططات العدوان الهادفة تركيع الشعب اليمني من خلال منع دخول المواد الغذائية الضرورية والمشتقات النفطية.



وأهاب الإجتماع بكافة المؤسسات والوكالات العاملة في مجال الملاحة التنسيق فيما بينها وقيادة المحافظة ومؤسسة الموانئ للتغلب على التحديات الراهنة وإفشال مؤامرات العدوان لضمان استمرار الحركة الملاحية.



وفي الإجتماع أشار وكيل المحافظة للشؤون المالية عبد الجبار أحمد محمد إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بضمان إستمرار الحركة الملاحية التي تعد المنفذ الوحيد لإيصال المساعدات والمواد الغذائية للشعب اليمني.



فيما أكد رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر الكابتن محمد أبوبكر إسحاق أن إقدام العدوان بإغلاق الملاحة البحرية جريمة بحق الإنسانية تتنافى مع كل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.



حضر الإجتماع مدير أمن المحافظة الحميد عبدالحميد المؤيد.

سبأ [08/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ