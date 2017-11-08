محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نداء استغاثة لإنقاذ مدرسة وجامع العامرية برداع







أطلق أنباء مديريات رداع بمحافظة البيضاء نداء استغاثة للمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث العالمي، لإنقاذ مدرسة وجامع العامرية برداع من الانهيار جراء إنفجارات قصف طيران العدوان بالقرب من هذا المعلم.



وأوضح ممثل أهالي مديريات رداع محمد جار الله سكران لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن أبناء مديريات رداع وقعوا مذكرات نداء الاستغاثة إلى منظمة اليونسكو والمنظمات المعنية بالحفاظ على التراث العالمي إلى القيام بواجبها في حماية وصيانة هذا المعلم التاريخي المتمثل في مدرسة وجامع العامرية من الانهيار.



ولفت إلى أن اجزاء من هذا المعلم وهياكله تأثرت ومعرضه للإنهيار جراء قصف الطيران منذ بدء العدوان.



وتعد مدرسة ومسجد العامرية من أهم المساجد والمدارس القديمة والأثرية في اليمن بناها السلطان الظافر عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر ملك الدولة الطاهرية في ربيع الأول عام 910 هـ ـ سبتمبر سنة 1504 م وسميت باسمه.

سبأ [08/نوفمبر/2017] البيضاء - سبأ:سبأ