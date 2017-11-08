محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تنفيذي عمران يقر إحالة المخالفين والمحتكرين للمشتقات النفطية للنيابة عمران -سبأ:

أقر المكتب التنفيذ بمحافظة عمران في إجتماعه اليوم إحالة المخالفين والمحتكرين للمشتقات النفطية إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات بحقهم.



كما أقر الإجتماع برئاسة المحافظ الدكتور فيصل صغير جعمان وضم أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس، إلزام مالكي محطات البترول ومعارض الحبوب والمواد الغذائية بالإلتزام بالأسعار الرسمية قبل إفتعال الأزمة.



وناقش المكتب التنفيذي الجوانب المتعلقة بتفعيل ورفع مستوى الإيرادات للجهات والمكاتب الإيرادية .



واستعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة تقرير عن نتائج الحملة للرقابة والتفتيش على محطات المشتقات النفطية والإجراءات التي تم اتخاذها.



كما استعرض مدير مكتب المالية عادل كعيبة تقرير عن أهم الموارد المحصلة عبر المكاتب التنفيذية خلال الفترة يناير – سبتمبر العام الجاري والتي بلغت 522 مليون و878 ألف ريال موارد محلية ومشتركة.



ولفت التقرير إلى أن إجمالي إيرادات جمرك ورقابة عمران بلغ خلال أبريل - سبتمبر أربعة مليارات و353 مليون و164 ألف ريال، تم توريدها للبنك المركزي فرع عمران .. مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه الوحدات الإدارية المعنية بتحصيل الإيرادات والذي أدى إلى عجز في الموارد المحلية والمشتركة.



وأكد المحافظ أهمية وضع آلية لعملية التحصيل والتوريد بما يسهم في تحسين الإيرادات .. مشددا على ضرورة حصر جميع الأوعية الإيرادية وفق اللوائح والأنظمة المحددة لدى لكل جهة إيرادية.



وحث على ضرورة تعزيز الأداء والتنسيق بين الجهات الإيرادية والسلطات المحلية بالمديريات لتحصيل المدورات من الإيرادات الزكوية والضريبية للفترة الماضية وتفعيل الأوعية الإيرادية بمكتب النقل والريع العقاري والضرائب.



حضر الإجتماع رئيس لجنة الخدمات بالمحافظة أحمد الصديق ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ