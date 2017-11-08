رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التسويق بطلا لدوري يمن موبايل الداخلي للقدم السباعية صنعاء-سبأ:

أحرز فريق التسويق والمبيعات لقب بطولة دوري شركة يمن موبايل الداخلي لكرة القدم السباعية الذي نظمته الشركة على مدى شهر بمشاركة ثمان فرق وزعت إلى مجموعتين في الدور الأول.



جاء تتويج التسويق والمبيعات باللقب عقب فوزه على فريق الإدارة المالية بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما اليوم على ملعب نادي 22 مايو بصنعاء.



أنهى فريق التسويق الشوط الأول متقدماً بهدف لاعبه حسين المنتصر، وضاعف النتيجة في الشوط الثاني بتسجيله ثلاث أهداف عبر لاعباه علي النويرة وحسين المنتصر (هدفين)، ليتوج التسويق بلقب البطولة وحل فريق الإدارة المالية وصيفاً.



وانتزع فريق خدمة العملاء المركز الثالث إثر تغلبه على منافسه مكتب المدير التنفيذي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي سبقت المباراة النهائية.



وفي ختام البطولة كرم المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل المهندس عامر هزاع ومعه عدد من مسؤولي الشركة فريق التسويق والمبيعات بكأس البطولة وميدالياتها الذهبية، وفريق الإدارة المالية بكأس الوصيف والميداليات الفضية، وفريق خدمة العملاء بكأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.



كما جرى تكريم الفائزين ببطولتي الشطرنج وكرة الطاولة اللتان أقيمتا ضمن أنشطة يمن موبايل الرياضية بالتزامن مع بطولة كرة القدم، حيث أحرز اللاعب أنور الحيمي المركز الأول في مسابقة الشطرنج، وحل اللاعب عبدالله الأسدي وصيفاً، ومحمد الهاملي في المركز الثالث.



وأحرز اللاعب إبراهيم محمد لقب بطولة كرة الطاولة، فيما حل أيمن العنسي وصيفاً، وعادل العيزري ثالثاً.

سبأ [08/نوفمبر/2017]سبأ