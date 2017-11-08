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محافظ ذمار يطلع على عملية بيع المشتقات النفطية والغاز بعدد من المحطات
[08/نوفمبر/2017]
ذمار -سبأ:
أطلع محافظ ذمار حمود محمد عباد ووكيل المحافظة محمود الجبين اليوم على سير عملية توزيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في عدد من المحطات بمدينة ذمار.

وخلال زيارته لعدد من محطات وكلاء شركتي النفط والغاز، شدد المحافظ عباد على ضرورة الالتزام بالأسعار للمشتقات النفطية والغاز المحددة سابقاً، والاستمرار في البيع للمواطنين.

ووجه المحافظ عباد مدراء شركة النفط ومكتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية بالمتابعة المستمرة لبيع المشتقات النقطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد أن قيادة المحافظة لن تتهاون مع المخالفين وستتخذ الاجراءات اللازمة بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو الاحتكار في ظل الظروف التي يمر بها اليمن جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما أكد مدير فرع شركة النفط بالمحافظة عبدالله الشرعي توفر كميات من المشتقات النفطية التجارية في محطات الوكلاء في جميع المناطق التي يشرف عليها الفرع بمحافظات ذمار والبيضاء وإب .. مشيراً الى أن كميات كبيرة من المشتقات النفطية ستصل خلال اليومين القادمين وستغطي احتياجات المواطنين لأكثر من شهر.

بدوره أوضح نائب مدير مكتب الصناعة والتجارة محمد سودان أن اللجنة المشتركة المكلفة بمتابعة بيع المشتقات النفطية ضبطت خلال اليومين الماضيين ثمان مخالفات سعرية واحتكار للمواد البترولية.

وبين أنه تم فتح أربع محطات كانت مغلقة والبدء ببيع المواد المخزنة فيها بالسعر التجاري المحدد.. لافتاً إلى إحالة جميع المخالفين الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية.

رافقه خلال الزيارة عدد من القيادات الأمنية والمختصين في شركتي النفط والغاز بالمحافظة.

سبأ
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